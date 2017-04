Deutscher Fahrradpreis für Marco Walter und TINK

Die Gewinner des Deutschen Fahrradpreises 2017 stehen fest: Die Transportradinitiative TINK aus Konstanz und Norderstedt gewann letzte Woche in der Kategorie „Service“ den begehrten Preis – der Konstanzer Initiator Marco Walter (im Foto links) konnte den mit 3000 Euro dotierten Preis in Mannheim entgegen nehmen. „Ein toller Erfolg für unsere noch junge Initiative“, so Marco Walter, „der weit über die Grenzen unserer Stadt ausstrahlt“.

In diesem Jahr gingen 129 Bewerbungen für die bundesweite Auszeichnung ins Rennen. In der Kategorie „Service“ setzte sich das Team von „TINK – Transportradinitiative nachhaltiger Kommunen“ aus Konstanz und Norderstedt gegen 32 Konkurrenten durch.

Laudator Norbert Barthle: „Das vollautomatische Verleihsystem aus Konstanz ist unkompliziert, nutzerfreundlich und rund um die Uhr verfügbar. Das macht es auch so attraktiv. Es würde mich freuen, wenn das Pilotprojekt in Zukunft zahlreiche Nachahmer findet.“ Der zweite Platz ging an die Stadt Herne. Sie überzeugte die Jury mit dem Pilotprojekt „Emissionsfreie Citylogistik in der Herner Fußgängerzone“, bei dem herkömmliche Lieferfahrzeuge durch Lastenräder ersetzt wurden. Der dritte Platz ging an das Kölner Team um die App „Radbonus“, das ein Bonussystem für Radfahrer entwickelt hat und betreibt.

Tatsächlich ist TINK in Konstanz schon im ersten halben Jahr zum Erfolgsmodell geworden: An 13 Stationen sind 26 Lastenräder ausleihbar, 1700 registrierte Nutzer gibt es schon heute. „Dieser Preis gibt uns einen gewaltigen Schub, um einen Beitrag zu einer nachhaltigen Mobilitätskultur in den Kommunen zu leisten“, so Marco Walter (www.tink-konstanz.de).

Der Deutsche Fahrradpreis ist eine Initiative des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) und der Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS). Als Partner und Sponsoren des Wettbewerbs engagieren sich der Zweirad-Industrie-Verband e.V. (ZIV) und der Verbund Service und Fahrrad g.e.V. (VSF).

Ausführliche Informationen zu den Nominierten, die Jurybegründung, Factsheets zu den Gewinnern sowie Bilder der Preisverleihung finden Sie auf www.der-deutsche-fahrradpreis.de oder www.bmvi.de/fahrradverkehr.

MM/hpk