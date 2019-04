Dettinger Bürgerinitiative ruft zum Dialog auf

(red) Die Bürgerinitiative Ortsmitte Dettingen hat sich in einem Flyer gegen die ihrer Ansicht nach zu massive Bebauung der Brunnenhalde gewandt und bereits über 750 UnterstützerInnen-Unterschriften gesammelt. Ihr wurde vorgeworfen, sie habe in ihrem Flyer eine übertriebene Fotomontage veröffentlicht. In einem offenen Brief legt die Bürgerinitiative jetzt die Grundlagen für ihre Berechnungen offen und ruft Ortschaftsrat und DettingerInnen zum Dialog auf, wir dokumentieren hier ihren Aufruf.

In zahlreichen Gesprächen über die geplante Bebauung der Brunnenhalde, einem Teil des Bebauungsplans Ortsmitte, waren viele BürgerInnen erschrocken über die Ausmaße und die Massivität der geplanten Bauten. Manche mochten kaum glauben, was auf der Fotomontage der Bügerinitiative (BI) [siehe oben] zu sehen war. Sie fragten, ob die Fotomontage mit den in der Offenlegung angegebenen Höhenangaben, Geschossflächen und Gebäudevolumen übereinstimmen. In einer öffentlichen Stellungnahme werfen einige Ortschaftsräte der BI vor, ‚die Planung grob verzerrt‘ darzustellen.

Diese Reaktion nehmen wir gern als Gelegenheit wahr, weiterhin das Gespräch mit allen an der Planung Beteiligten und vor allem mit den von den Plänen betroffenen Dettinger und Wallhausener Bürgerinnen und Bürgern zu suchen. Uns ist an einer sachlichen Diskussion gelegen, deshalb stellen wir eine ausführliche Beschreibung und Erläuterung der Fotomontage zur Verfügung. Die Berechnung der Ausmaße der geplanten Gebäude beruht ausschließlich auf den in der Planung vorgelegten Maßen und Informationen. Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass wir die geplante Seniorenwohnanlage ausdrücklich begrüßen.

Wir werden auch an der kommenden Ortschaftsratssitzung am Mittwoch, 03. April, um 19.30 Uhr den Dialog suchen und ermuntern alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich dort ebenfalls zu informieren und einzubringen. Nun ist es für alle Seiten wichtig verantwortungsvoll vorzugehen, den Dialog zu suchen, sachlich Argumente auszutauschen und insbesondere die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zu berücksichtigen.

Das Dokument mit den Erläuterungen zur Fotomontage finden Sie hier.

Weitere Informationen der BI: http://tinyurl.com/dettingenortsmitte

Den seemoz-Text vom 21.03. finden Sie hier.

MM (Bild: Bürgerinitiative Ortsmitte Dettingen)