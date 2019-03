Dettingen ist stinksauer

Die Planungen für die Ortsmitte Dettingens treffen erwartungsgemäß auf den heftigen Widerstand der AnwohnerInnen. Die Bürger­initiative Ortsmitte Dettingen will sich für ein „liebens- und lebenswertes“ Ortszentrum als Treffpunkt aller einsetzen und hat daher eine Unterschriftenaktion gegen die städtischen Pläne gestartet. Sie sieht durch die Planungen das Ortsbild gefährdet und Naturschutz- und Verkehrssicherheitsbelange gröblichst verletzt. Wir dokumentieren den Aufruf dieser Bürgerinitiative.

Die Stadt Konstanz hat für die Brunnenhalde in der Ortsmitte Dettingen einen Bebauungsplan offengelegt. Wir sind schockiert!

Fakten aus dem Bebauungsplan

– Rund 10.000 Quadratmeter Grünfläche im Herzen des Ortes werden bebaut. Nur noch 90 Quadratmeter (<1%) öffentliche Grünfläche bleiben übrig.

– 2 Wohnblocks mit 8 bzw. 9 Wohnungen und 4 Stockwerken, 11,5 m hoch.

– 1 Wohnblock mit 4 Wohnungen, 7,5 m hoch.

– 4 Häuser (2 Doppelhäuser) mit 10 m Höhe.

– 4 Häuser (2 Doppelhäuser) mit 7 m Höhe.

– 1 Seniorenwohnheim mit 22 Wohnungen, 1 Achter-WG, 2 Mitarbeiterwohnungen, 50 Tiefgaragenstellplätzen, 86 m Gebäudelänge und bis zu 8,6 m hoch.

– Alle Gebäude in Flachbauweise.

– Da die Brunnenhalde sehr hoch ist, wird das unterste Gebäude den heutigen Dorfplatz um ca. 22 m überragen, das oberste um ca. 30 m.

– Die Überbauung ist durch die Hanglage extrem aufwändig und teuer und wird darum nicht zur Linderung der Wohnungsnot beitragen.

– Im Norden sind 18 Parkplätze geplant. Die Zufahrt erfolgt über den 3 m breiten Hangweg mit enger Kurve, der gleichzeitig als Fußweg zur Schule und zum Kinderhaus dient.

– Die Zufahrt zur Tiefgarage am Weg zum Kinderhaus und zur Schule stellt ein weiteres großes Gefahrenpotenzial für unsere Kinder dar.

Unsere Argumente

– Die Sicherheitsaspekte der Schul- und Kindergartenwege wurden nicht berücksichtigt.

– Die Flachdachgebäude von mehr als 11 Metern Höhe passen in keinster Weise zum heutigen Dorfbild: zu hoch, zu dicht, zu städtisch.

– Der letzte grüne Fleck in der Dettinger Ortsmitte wird geopfert zum Schaden von dort angesiedelten Vögeln wie Grauschnäpper, Klapper- und Gartengrasmücken, Staren und Feldsperlingen, Bunt- und Grünspechten. Ebenso wird bis zu acht Fledermausarten das Nahrungshabitat entzogen, alles nachzulesen im artenschutzrechtlichen Gutachten der Firma 365° freiraum + umwelt.

– Die Versiegelung des Hangs wird sich auf Mikroklima, Insekten, Grundwasser und Oberflächenwasser negativ auswirken.

– Mit Schmidtenbühl-Nord, Brühläcker und Hofäcker trägt Dettingen bereits überdurchschnittlich zum Handlungsprogramm Wohnen der Stadt Konstanz bei.

Der Bebauungsplan in seiner jetzigen Form zerstört das Herzstück von Dettingen, ist in seiner Dimension völlig überzogen, nimmt keinerlei Rücksicht auf Umwelt, Verkehrssituation und Anlieger. Er ist im Sinne der Nachhaltigkeit ein absolutes Fiasko.

Wir fordern die Stadt Konstanz auf

– Den Dettinger Bürgern eine qualitätsvolle und prägende neue Ortsmitte zu schaffen, die als zentraler Treffpunkt genutzt werden kann.

– Der Sicherheit auf Schul- und Kindergartenwegen oberste Priorität zukommen zu lassen und dafür ein umfassendes Verkehrsgutachten erstellen zu lassen.

– Sich an den gültigen Flächennutzungsplan von 2010 zu halten und den BürgerInnen und zukünftigen BewohnerInnen der Seniorenwohnanalage die Grünzone zu erhalten.

– Den dörflichen Charakter Dettingens zu wahren und die Dorfmitte nicht mit städtischer Bebauung zu zerstören.

– Die Bedürfnisse der Dettinger BürgerInnenn anzuhören und in den Planungen umzusetzen.

– Am Bebauungsplan von 1980 festzuhalten. Er bietet Parkanlage, Kinderspielplatz und Erholungsraum für alle BürgerInnen.

Text: MM/O. Pugliese (Abbildungen: BI Ortsmitte Dettingen)



Unterschriftenlisten der Bürgerinitiative gibt es in der Bäckerei Kopp, im Kaufhaus Okle, in der Metzgerei Hierling, im Weltladen, in der Tankstelle Schönenberger, im Dorfladen Wallhausen.

BI Ortsmitte Dettingen

Hangweg 6

78465 Konstanz

E-Mail: bi-ortsmitte-dettingen@gmx.de

Unterschriften können auch online abgegeben werden unter http://tinyurl.com/dettingenortsmitte