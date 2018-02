Der Pappelfall

Die Ankündigung kam während der närrischen Tage, Kran und Säge kamen gestern: Der „Turnschuhbaum“ am Konstanzer Winterersteig besteht nur noch als Torso. Doch die Bürger-Initiative gibt nicht auf: Am heutigen Mittwoch lädt sie am Tatort zu einem Event mit Schweizer Gästen.

Um 11 Uhr wird Philipp Goeldlin, ein in Zürich tätiger Umweltwissenschaftler, ein Event am Pappel-Torso am Seerhein starten. Es soll eine Art von Dokumentation werden, wie die Bevölkerung über das denkt, was sie hier zu sehen bekommt. Jeder kann seine Meinung sagen, „die Bürger-Initiative Pappelallee“ organisiert dieses Event.

Die Stadtverwaltung beeilt sich übrigens mitzuteilen, dass der Öko-Torso (das Stammstück), als Habitat für Fledermäuse, Vögel und Rosenkäfer am Standort belassen wird – die Nachpflanzung von zwei Stieleichen soll unmittelbar nach dem Pappelfall erfolgen.

MM/hpk