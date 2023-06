Der Kula rockt den Sommer

Unter dem Motto „Der Sommer wird wild!“ zelebriert der Konstanzer Kulturladen die Open-Air-Saison. Die Macher*innen freuen sich, ihre seit längerem geplanten Schmankerl nun peu à peu in die Umsetzung bringen zu können. Nachdem am Pfingstwochenende im Mai das traditionelle „Open See – Original“ im Konstanzer Stadtgarten stattfand, steht am 9. und 10. Juni das Festival „Open See on Tour“ am Konzertsegel in Radolfzell bei freiem Eintritt an.

Viele Bands unterschiedlichster Genres, Foodtrucks und Drinks machen das „Umsonst & Draußen Festival“ zu einem sehens- und hörenswerten Erlebnis. Nach dem erfolgreichen Debut in Radolfzell 2022 wollten die Veranstalter*innen unbedingt wieder an diese beliebte Location zurückkommen und werden dieses Wochenende mit den Bands Fo Sho, Postman, Catapults, Elfmorgen u. a. bereichern.

Am 17. und 18. Juni 2023 wird die „Konstanzer Kulturbühne“ auf dem grenzüberschreitenden Flohmarkt auf dem Stephansplatz aufgebaut, auf der sich erstmals hiesige Kulturschaffende und -betriebe präsentieren werden. Rund um die Kulturbühne laden gemütliche Aufenthaltsflächen, Chillout-Areas und kulinarische Angebote zum entspannten Verweilen ein. Der Kulturladen ist mit drei Bookings am 17. Juni von 18 bis 23 Uhr und am 18. Juni von 11 bis 18 Uhr dabei, der Eintritt ist frei.

Ausblick auf den Juli

Gleich Anfang Juli, am 01. 07. 2023, wird wieder das allseits bekannte und beliebte Kula-Sommerfest stattfinden. Eine gute Gelegenheit, um (noch einmal) auf das 40-jährige Bestehen des Kulturladens anzustoßen und den Bands zu lauschen.

Das Unterhaltungs- und Late-Night-Format „Lake Night Show“ aus dem Süden Deutschlands wird erstmalig am 4. Juli zu sehen sein. Spannende News aus Nah und Fern, Internetkultur und interessante Gäste treffen dann aufeinander. An jedem ersten Donnerstag des Monats sollen live zwei Folgen zu sehen sein. Anschließend wird der Kulturladen zum Hotspot der Aftershowparty, wo sich Studierende, die Kreativ- und Kulturszene sowie junge Gründer und Gründerinnen zum Austausch treffen werden. Host: Nisa Calisan, Support: Ünam.

Ab Mitte Juli wird der Kula wieder bei dem Projekt „Kultur Sommer Konstanz“ im Neuwerk dabei sein. 2020 schlossen sich erstmals verschiedene Kulturakteur*innen aus Konstanz zu einem großen Kollektiv zusammen, um trotz Corona ein vielseitiges und buntes Kulturprogramm auf die Beine zu stellen. In diesem Jahr findet das Event bereits zum vierten Mal statt. Auf einer Open-Air-Bühne im Innenhof des Neuwerks wird wieder im Juli und August diesen Jahres ein vielfältiges Programm dargeboten. Die Stadt Konstanz hat eine institutionelle Förderung zugesagt und spendiert Bühne und Technik.

MM/ans; Bild von Okan Caliskan auf Pixabay