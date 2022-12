Der Kula blickt zurück und nach vorn

Das Jahr neigt sich dem Ende zu, die Weihnachts-Feiertage stehen vor der Tür und man fragt sich, wo die Zeit wieder hin ist. Der Konstanzer Kulturladen blickt in einer Pressemitteilung auf ein ereignisreiches und vielseitiges Jahr 2022 zurück und wirft einen Blick auf die Veranstaltungen des kommenden Jahres:

Anfang des Jahres waren noch Lockdown und Einschränkungen bestimmende Themen, bevor sich der Terminkalender dann doch noch mit vielen Outdoor- und Indoor-Veranstaltungen füllte: Open See Band-Wettbewerbe, Open See Festivals in Konstanz und Radolfzell, Sample Slam, Kultursommer, Mainau-Konzerte, ein vollgepackter Herbst im Kula-Saal – da muss der Dezember noch einen entsprechenden Abschluss liefern.

Der Schatten des Ukraine-Krieges war ein stetiger Begleiter und das Kula-Team hat auf vielseitige Weise versucht, sich für die Geflüchteten und Menschen vor Ort einzusetzen, was auch immer noch geschieht. Nun gibt es zum Jahresende ein besonderes Projekt, das das 40-jährige Jubiläum des Kulturladens im Jahr 2023 einläuten soll. Im nächsten Jahr und ab dem 1. Dezember wurden und werden in regelmäßigen Abständen kleine Kollektionen mit lokalen und internationalen Künstler*innen und Illustrator*innen erarbeitet. Auf Bestellung können alle Interessierten limitierte Prints auf Shirts, Bags und Stickern ergattern. In jedem Pop-Up werden diese Prints „on demand“ verkauft und sind dann auch nur in dieser Pop-Up-Runde verfügbar.

Und die legendäre „Coming Home Party“ am 26. Dezember ist endlich auch wieder mit dabei. Das neue Jahr startet mit einer interessanten Mischung aus Rock, Ska, Blues und Singer-Songwriting.

Hier die Termine im Dezember und Januar:

X-Mas Bash – Ein Abend, drei Bands!

Nach zweijähriger Abstinenz meldet sich der X-Mas Bash mit voller Wucht in seiner dritten Runde zurück. Es gibt zur Vorweihnachtszeit also nochmals ordentlich eins auf die Zipfelmützen. Kalt wird es nicht werden, denn auch in diesem Jahr werden die Jungs von „Sour Mash“ wie auch die Jungs von „Elderly People“ im Saal ordentlich einheizen. Und die lieben Schurken aus der Schweiz, in Form der „Lakeside Jerks“, werden den Kulturladen auch zum Beben bringen.

Samstag, 10. Dezember. Beginn: 20:00 Uhr

Weihnachtsshow mit Yasin & Friends

Am 17. Dezember laden Yasin and Friends (HipHop) zur ihrer letzten Show für 2022 in den Kula ein. Neben sinnlichen Festtagsklängen, Gebäck und Glühwein darf ein gepflegter Abschied aus dem Jahr mit einer würdigen Show natürlich nicht fehlen. Und weil es sich nunmal um das Fest der Liebe handelt, dürfen des Kulas Liebste nicht fehlen. Neben der LateNightBand, welche natürlich wieder mit Yasin auf der Bühne stehen wird, darf man sich auf weitere Special Guests und viele Überraschungsaktionen freuen. So haben sich bereits Lupo und Mark Moon angekündigt, um an diesem besonderen Abend abwechslungsreiche Unterhaltung zu bieten. Auch das ein oder andere Geschenk wird an diesem Abend neue Besitzer*innen finden. Also: dieses besondere Konzert auf keinen Fall entgehen lassen und zusammen mit anderen die Weihnacht des Lebens feiern.

Samstag, 17. Dezember. Beginn: 20:30 Uhr

Coming Home Party

Konzert, Party, Tanzen: die Kula-Macher*innen freuen sich, endlich wieder mit der legendären „Coming Home Party“ am Start zu sein und wollen ihren Gästen in einem gemeinsamen Gelage an der Bar und im Saal die Party des Jahres bescheren. Es wird einen Live-Act geben, Party und Tanz!

Tickets gelten für den Saal (Konzert und Party), der Zutritt zur Kula-Bar ist kostenlos.

Montag, 26. Dezember. Beginn: 21:00 Uhr

Wishbone Ash

Die legendäre Band kündigt für Januar 2023 eine neue Tournee an, womit sie die coronabedingt abgesagte Tour 2022 nun nachholt. Die „Phoenix Rising“ Tour der Twin-Guitar-Rock-Legenden wird wieder viele Stopps im gesamten deutschsprachigen Raum umfassen. Energie und Melodie haben „The ASH“ zu einem schwer zu überbietenden Act gemacht, der aktuell durch eine neue Generation treuer Rockfans entdeckt wird.

Anfang 2020 erschien, pünktlich zum 50-jährigen Gründungsjubiläum der Band, das Album „Coat of Arms“, gefolgt von einer erfolgreichen Jubiläumstour, die gerade noch vor Beginn der Pandemie beendet werden konnte. Musikalisch ist es experimentierfreudig wie eh und je, wobei „Wishbone Ash“ ihren Trademark-Sound souverän in die Gegenwart übertragen. „Coat of Arms“ stieg auf Platz 22 der deutschen Albumcharts ein – die beste Platzierung, die die Band hierzulande je erreicht hat. Bei diesem Konzert handelt es sich um einen neuen Termin. Alte Tickets wurden über den Ticketanbieter rückerstattet.

Sonntag, 15. Januar. Beginn: 20:30 Uhr

The Bluesanovas

Die Bluesanovas haben sich in den letzten Jahren als absoluter Geheimtipp in Sachen Live-Musik bewiesen. „Alter Blues, (…) wird hier mit Inbrunst in lebendiges, neues Gewand verpackt und mit großartigem Entertainment in Perfektion zelebriert. Kurz: Retro, der sofort über das Ohr in die Beine geht.“

Spätestens seit dem Gewinn der German Blues Challenge 2019, dem Einzug ins Halbfinale bei der Internationalen Blues Challenge in Memphis 2020 sowie dem Gewinn des German Blues Awards 2020 in der Kategorie „Bester Tonträger“ haben die fünf jungen Bluesanovas sich als essentieller Teil der Musikszene in Deutschland etabliert. Die Band veröffentlichte bereits zwei Studioalben und brachte im Sommer 2020 eine EP heraus, welche im legendären „Sun Studio“ in Memphis, Tennessee, aufgenommen wurde.

Donnerstag, 19. Januar. Beginn: 20:30 Uhr

The Busters

Ska gehört zu den besten Mitteln gegen schlechte Laune. Kaum eine andere Musik vertreibt so verlässlich trübe Gedanken und schwere Beine und lässt dabei Raum für klare politische Botschaften. Das Motto „Ska against racism“ wird von „The Busters“ gelebt, die Mitglieder haben ihre Wurzeln in Indien, Ägypten, der Türkei und Deutschland. Mit ihrer neun Mann starken Besetzung schafft es die Band im Nu, die Crowd durch ihre energische Spielfreude und durch ihre uneitle, lässige Präsenz mitzureißen. Punkige Energie drängt durch die Hülle karibischer Rhythmik und lässt kein Bein stillhalten.

Die Live-Vita der Band umfasst renommierte Festivals, wie u. a. Taubertal, Open Flair, Chiemsee Reggae, Summerjam, Montreux Jazz Festival (CH), Wiesen-Festival (A), Gampel (CH), Greenfield (CH) und Mighty Sounds (CZ). Dass die Band im Ausland hochgeschätzt ist, zeigen zahlreiche Touren in ganz Europa und Übersee: USA, Kanada, Japan, Venezuela, Mexiko und Kolumbien.

Freitag, 20. Januar. Beginn: 20:30 Uhr



Poetry Slam

Der Dichterwettstreit mit Marvin Suckut.

Nach einer kleinen Pause im Dezember gibt es am letzten Mittwoch im Januar 2023 wieder den legendären Dichterwettstreit mit Marvin Suckut, bei dem das Publikum entscheidet, wer am Ende aus einer erlesenen Gästerunde als Sieger*in hervorgeht!

Folgende Gäste sind mit am Start: Skog Ogvann (Leipzig), Lara Ermer (Frankfurt), Max Osswald (München), Leonie Batke (Mainz) und Samuel Häckel (Konstanz).

Mittwoch, 25. Januar. Beginn: 20:00 Uhr

Betterov

Betterov ist ein Songwriter mit einer sehr eigenen und konsequenten Note. Großgeworden im Theater, nimmt er die Texte von dort mit, schreibt so seit 2015 seine Musik und tritt in den Clubs und Kneipen Berlins auf. Es sind Songs über das Leben auf dem Land. Wie es ist, wenn alle wegziehen. Über Liebe, die stirbt, sobald man nüchtern wird. Und wie es ist, in der Generation zu leben, der alle Türen offenstehen, aber es vor lauter Angst nicht mal aus ihrem eigenen Zimmer schafft.

Support: Anoki.

Donnerstag, 26. Januar. Beginn: 20:30 Uhr

MM/ans; Bild: © Michael Liebmann, XLIX Tour 2019 Wishbone Ash