Der Klimacamp-Blog (67): Was der Deutschlandfunk berichtet

Warum in Konstanz ein Klimacamp steht und was da passiert, interessiert nicht nur die Leser:innen unseres Blogs. Sondern auch den Deutschlandfunk. Der hat die Schnapszahl 44 zum Anlass genommen, über das Klimacamp zu berichten – und so besuchte der Journalist Thomas Wagner in der 44. Campwoche den Konstanzer Pfalzgarten.

Seine kurze Reportage vom 10. Juni kann hier nachgehört werden: „Klimacamp Konstanz – im Bauwagen gegen die Erderwärmung“.

Und hier noch das Camp-Programm für diese Woche:

Mittwoch, 15. Juni, ab 19 Uhr: Spieleabend

Donnerstag, 16. Juni, ab 18:30 Uhr: Jam-Session

Alle sind herzlich willkommen!

Illustration: Postkarte des Klimacamps