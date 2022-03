Der Klimacamp-Blog (48): Ein Gedicht zum Klimastreik

Früher, als die Menschen noch dumm und unbedarft waren,

da ließen die alten Herrscher ihre Untertanen

Pyramiden bis hinauf in den Himmel bauen,

damit ihre Seelen eines Tages ins Totenreich fliegen konnten.

Heute, da lachen wir darüber.

Weil wir wissen, dass es im Himmel kein Totenreich gibt, sondern nur Staub und totes Gestein.

Früher, als die Menschen noch unselbständig waren,

ließen sie sich von einem Kaiser regieren,

der ihnen sagte, was sie zu tun und zu lassen hatten.

Heute lachen wir darüber,

weil wir wissen, dass es möglich ist, auch alleine in Freiheit zu leben.

Früher, als die Menschen noch Angst vor schweren Strafen durch den Saat haben mussten,

da stellten sie sich taub und blind.

Während tausende vor ihren Augen in den Tod getrieben wurden.

Heute, da schütteln wir den Kopf darüber,

weil wir uns sicher sind, dass wir damals anders gehandelt hätten.

Und nun,

da die Erde brennt,

und wir selbst ja so wissend, intelligent und aufgeklärt sind,

verschließen die Augen,

um uns noch einen kleinen Moment lang der Illusion hinzugeben,

alles sei gut.

Vielleicht werden die Menschen später einmal darüber lachen,

… wenn dann noch jemand übrig ist, um sich über die Dummheit der früheren Generationen zu amüsieren.

Text: Eileen Blum von der Klimacamp-Redaktion

Zum Klimastreik hier ein Video (Bild anklicken):

Seit inzwischen drei Jahren finden in regelmäßigen Abständen auf der ganzen Welt Klimaproteste statt; zuletzt waren im September vergangenen Jahres deutschlandweit mehr als eine halbe Million Menschen auf der Straße, um für eine bessere Klimapolitik zu demonstrieren. Dennoch hat sich trotz neuer Regierung in Deutschland beiweitem nicht genug verändert. Denn obwohl sich die neue Ampelkoalition offiziell zum 1,5-Grad-Ziel bekennt, investiert Deutschland nach wie vor in fossile Energien und setzt immer noch auf den Ausbau von klimaschädlicher Gasinfrastruktur. Dies hat insbesondere im Licht der aktuellen Geschehnisse einen bitteren Geschmack. Denn durch den Handel mit fossilen Energien im Ausland finanzieren wir nicht nur umweltschädliche Technologien, sondern auch demokratiefeindliche und kriegstreibende Regierungen sowie Unternehmen, die noch immer ihren eigenen Profit über das Leben von Menschen stellen.

Der diesjährige Klimastreik steht daher auch unter dem Zeichen des Friedens. Frida Mühlhoff von Fridays for Future Konstanz meint dazu: “Eine Antwort auf diesen Krieg muss ein Öl- und Gasembargo gegen Russland sein. Wir brauchen jetzt einen radikaleren und gerechten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas und den entschlossenen Einstieg in die erneuerbaren Energieträger. Frieden undKlimagerechtigkeit waren nie untrennbarer als jetzt.” Daher ruft Fridays For Future am 25. März 2022 zum zehnten globalen Klimastreik auf. Auch in Konstanz ist zu diesem Anlass eine große Demonstration geplant: der Demonstrationszug wird um 11.30 Uhr im Herosé-Park starten und sich gegen 13 Uhr im Stadtgarten zu einer Abschlusskundgebung versammeln. Unterstützung erhält die Aktion von einem breiten Bündnis aus unterschiedlichen lokalen Gruppierungen, darunter ver.di, Amnesty International, dem BUND, YoungCaritas und vielen weiteren.