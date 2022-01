Der Klimacamp-Blog (30): Warum nicht in aller Munde?

„Dass es in Konstanz ein Klimacamp gibt, habe ich damals ehrlich gesagt nur durch Zufall erfahren.“ Das hat uns Lise (Name geändert), eine Freiwillige auf dem Klimacamp erzählt, die seit einigen Wochen auf dem Camp aktiv ist. Aber wer ist „uns“?

Wir sind Inga, Lea, Andi und Max und studieren Umwelttechnik und Ressourcenmanagement (URB) an der HTWG Konstanz. Im Rahmen des Semesterprojekts „URB supports Klimacamp“, initiiert von Professorin Maike Sippel, haben wir uns zum Ziel gesetzt, das Klimacamp mit unseren Ideen und unserer Zeit zu unterstützen.

Aber wo fängt man da eigentlich an? Und wobei brauchen die Aktivist:innen, die Tag und Nacht ihre Zeit auf dem Klimacamp verbringen, um mit Protest den fragwürdigen und klimakrisebefeuernden Entscheidungen der Stadt zu entgegnen, eigentlich Unterstützung?

Die Arbeit des Klimacamps reicht bereits von regelmäßigen Vorträgen über die Klimakrise, die in verschiedensten Gruppen Diskussionen nach sich ziehen, über Demonstrationen gegen die Klimakrise bis hin zu Mahnwachen. Aber auch gemeinsame Kochabende mit gerettetem Essen und Spieleabende stehen auf dem Programm. Wie du also sehen kannst, ist auf dem Camp immer viel los.

Da fragt man sich doch, warum diese wertvolle Arbeit nicht in aller Munde ist und viele Menschen nur durch Zufall davon erfahren.

Daraus entstand unsere glorreiche Idee, das Klimacamp durch Werbung zu unterstützen. Ziel ist, den Kreis der Aktivist:innen zu vergrößern, um die täglichen Schichten für die Mahnwache auf dem Camp zu decken und die Forderungen von Fridays For Future im gesellschaftlichen und politischen Handeln zu verankern.

Unsere Arbeit reichte von Gesprächen über das Klimacamp im privaten Umfeld über das Mobilisieren von Freiwilligen via Rundmails an alle Studierenden der HTWG bis hin zum Designen und Verteilen von Flyern, Plakaten und Stickern. Neben Werbeaktionen konnten wir die Feier anlässlich des 100. Protesttags mit Suppe und heißem Punsch bereichern und Spenden für das Klimacamp sammeln.

Mitte Dezember haben wir eine öffentlichen Essensstation im Camp errichtet, die Freiwillige im Camp und Konstanzer Bürger:innen mit geretteten Lebensmitteln versorgen soll. Komm also gerne vorbei und hol dir was ab! Oder bringe deine Lebensmittel vorbei, die du nicht mehr brauchst.

Nun stellst du dir vielleicht die Frage, ob unsere Arbeit mehr Unterstützer:innen begeistern und das Klimacamp mehr in die Öffentlichkeit rücken konnte. Erfreut konnten wir feststellen, dass mit unserem Projekt bei zahlreichen Menschen Interesse für das Klimacamp geweckt wurde und wir so mit Begeisterung beobachten können, wie die Zahl der Teilnehmer:innen in den Whatsapp- und Telegrammgruppen* fortlaufend wächst. Auch in unserem privaten Umfeld sind wir auf positive Resonanz und die Lust gestoßen, sich an der Bewegung zu beteiligen.

Nach der anfänglichen Herausforderung rund um die Frage, wie wir dem Klimacamp zusätzlich unter die Arme greifen könnten, haben auch wir einen Weg gefunden, den nachhaltig zu unterstützen. Werde also wie Lise, sei dabei, denn jede Hilfe zählt!

Text: Lea Hungerhoff und Inga Gillert

Fotos: Klimacamp Konstanz

Mehr Informationen auf der Klimacamp-Website oder auf Instagram@fridaysforfuture.kn

Schau vorbei!

*Links zu den Info-Gruppen und zum Schichtplan:

Telegramm: Infogruppe https://t.me/KlimacampKN

Whatsapp: Infogruppe https://chat.whatsapp.com/F4sNL74fEkk37y7F3Bqtxk

Hier geht’s zum Schichtplan: https://teamup.com/ksdtjhpcrbifwpkaj9