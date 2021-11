Der Klimacamp-Blog (19): Nächste Woche? Klimawoche!

Die Koalitionsverhandlungen befinden sich in der letzten Phase, die Konstanzer Klimaschutzstrategie ist veröffentlicht, die Entscheidung über den Bau einer neuen Gaspipeline in Konstanz rückt immer näher: Wir befinden uns in einer sowohl kommunal- als auch bundespolitisch sehr entscheidenden Zeit für den Klimaschutz!

Die Politik der letzten Jahre hat gezeigt: Damit im Klimaschutz überhaupt mal was passiert, braucht es Druck von der Bevölkerung! Deswegen mischt euch ein, beschwert euch und beteiligt euch an den Aktionen nächste Woche!

Am15 Dienstag, 16. November, findet um 19 Uhr im Konzil die Vorstellung der Kandidierenden für das Amt des Baubürgermeisters (Es sind nur zwei Männer), organisiert von der Freien Grünen Liste, statt. Die Besetzung dieses Amts ist wichtig, weil ihm der Bereich Klimaschutz unterstellt ist. Also mischt euch ein, damit der neue Baubürgermeister ein Klimaschützer wird!

Am Mittwoch, 17. November, gibt es um 18.45 Uhr ein Vortrag zum Thema „Klimagerechtigkeit“, den Manuel von FFF halten wird. Infos dazu gibt es hier (einfach anklicken)! Zum Zoom-Vortrag kann man sich anmelden, Mail an: sq@uni-konstanz.de

Am Donnerstag, 18. November, beginnt um 15 Uhr im Bodenseeforum eine Gemeinderatssitzung. Auf der öffentlichen Sitzung wird die Klimaschutzstrategie (die Tagesordnung der Sitzung findet ihr hier) von Konstanz vorgestellt, das ist super wichtig! Wir sind natürlich auch dabei und freuen uns über Unterstützung!

Abends findet ebenfalls im Bodenseeforum (oder online) ein Vortrag des renommierten Klimawissenschaftlers Stefan Rahmstorf statt, das wird sicher spannend! Infos und Anmeldemöglichkeit gibt es auf der Website der VHS. Es gilt die 2-G-Regel. Den Vortrag gibt es auch im Lifestream, mehr dazu hier.

Am Freitag, 19. November, besteht die Möglichkeit, von 14 bis 17.30 online eine Veranstaltung von Klimapositiv zu besuchen, bei der es um Alternativen zur Gaspipeline gehen soll! Mit spannenden Gästen, unter anderem von den Stadtwerken selbst. Das ist total wichtig: Wenn wir die Gaspipeline verhindern wollen, müssen wir klarmachen, dass sie überflüssig ist! (Spoiler, das ist sie!) Also kommt gerne dazu und informiert euch! Anmeldung über diesen Link: https://eveeno.com/212552595

Außerdem wollen wir von FFF am Freitag noch eine Mahnwache zum Koalitionsvertrag abhalten. Das, was da bisher zum Klimaschutz bei rumkam, ist absolut nicht kompatibel mit 1,5 Grad und unserer Zukunft! Näheres zur Aktion wird noch bekannt gegeben! #savethedate

Und zu guter Letzt: Politisches Engagement fühlt sich oft sehr wirkungslos an. Man steht irgendwie auf der Straße und ruft „What do we want? Climate justice! When do we want it? Now!“ – und das führt erstmal zu gar nichts außer einer heiseren Stimme. Aber als ich letzte Woche zu Besuch auf einer Demo einer Klimagruppe in einer anderen Stadt war, ging bei denen der Spruch anders, und zwar:

„What do we want? – Climate justice!

When do we want it? Now!

Are we gonna fight for it? YES!

Are we gonna get it? YES!”

Und das stimmt, glaube ich. Und vor allem: wenn wir noch nicht mal selbst glauben, dass eine andere Welt möglich ist, wird sie das auch nicht sein.

In diesem Sinne: seid laut, macht Druck! Wir sehen uns nächste Woche!

Text: Frida Mühlhoff von der Konstanzer Klimacamp-Redaktion

Foto (oben bei der FFF-Kundgebung gegen die zweite Gasleitung am 20. Oktober): Pit Wuhrer