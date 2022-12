Der Klimablog (99): Erste klimapolitische Stadtführung in Konstanz

Fridays for Future Konstanz lädt für diesen Dienstag, 20. Dezember, ein zu einer klimapolitischen Stadtführung mit anschließender Weihnachtsfeier im Café Mondial. Die Führung startet um 18 Uhr auf dem Gelände des ehemaligen Klimacamps (Pfalzgarten beim Münster) und bewegt sich danach auf Umwegen zum Café Mondial. Zwischendurch stoppt sie an stadtpolitisch relevanten Orten, an denen gezeigt wird, wie Konstanz versucht, bis 2035 klimaneutral zu werden – und woran die Stadt momentan scheitert. Anschließend lädt Fridays for Future ins Café Mondial – zum gemeinsamen Plätzchenbacken, Essen und Trinken.

Text: Manuel Oestringer von der Klimablogredaktion

Bild: Fridays for Future Konstanz

