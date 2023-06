Der „King of Klezmer“ kommt nach Konstanz

„Musik verbindet – Menschen, Kulturen, sogar ganze Länder. Musik braucht keine Sprache, sie ist selbst eine, die jeder verstehen kann, sie urteilt nicht über den Geist, den sie berührt.“ Dieses Ethos der Musik verkörpert für viele Menschen auf der ganzen Welt Giora Feidman.

Der Klezmermusiker Giora Feidman, der durch seinen Beitrag zur Filmmusik zu „Schindlers Liste“ weltberühmt wurde, weiß um das berührende Wesen der Musik und drückt seine Einstellung zum Leben darin aus. Seit jeher setzt er sich für den Frieden ein und hat die dadurch gewonnenen Freundschaften immer mehr zu schätzen gelernt. Für sein 75-jähriges Bühnenjubiläum hegt der Klarinettist daher einen ganz besonderen Wunsch: seine Friedensbotschaft einmal um die Welt zu tragen. Seit Januar 2022 ist er deshalb mit seinem „Friendship“-Programm auf Tournee, um diesen Traum wahr werden zu lassen.

Bei dieser Gelegenheit musizieren Giora Feidman und Vytis Šakūras zusammen als „Giora Feidman Duo“. Sie treten in einen musikalischen Dialog, in dem verschiedene Welten aufeinandertreffen, die sich gegenseitig inspirieren und zusammen ein neues musikalisches Bild zeichnen.

In Vytis Šakūras (1978 in Vilnius geboren) hat der mittlerweile 87-jährige Giora Feidman einen Weggefährten gefunden, der ihn auf seiner musikalischen Reise mit großer Leidenschaft am Flügel sowie am Cembalo begleitet. Bereits während seiner Studienzeit konnte Šakūras zahlreiche Preise und Auszeichnungen bei internationalen Klavierwettbewerben verzeichnen. Er tritt in diversen Kammermusikbesetzungen mit international renommierten Künstlern auf und arbeitet mit international gefeierten Opern- und Konzertsängern. Seine solistischen Auftritte mit dem Orchester der Nationalphilharmonie Litauen sowie seine Rezitals in der Nationalphilharmonie wurden mehrmals vom litauischen Nationalradio live aufgezeichnet und ausgestrahlt.

Auf seiner Tour will Giora Feidman die ganze Welt (musikalisch) umarmen: „Wenn ich mein Instrument aufnehme, trage ich eine spirituelle Botschaft von Frieden, vom ‚Schalom‘, in die Welt“, so der Klarinettist. Auch wenn es Giora Feidman bewusst ist, dass sich Menschen nicht so leicht zusammenbringen lassen wie Noten, glaubt er fest daran, dass die Musik sie in Frieden und Freundschaft verbinden kann. Er selbst verbindet dafür mitreißenden Tango (Feidman wuchs in Buenos Aires auf) mit berührendem Klezmer, die Aufregung der Moderne mit der Verbundenheit seiner Traditionen, und schafft so ein buntes Programm für jedermann.

In der Vergangenheit wurde der „Botschafter der Versöhnung” bereits für sein Engagement für Frieden und seine besonderen Verdienste um die Aussöhnung zwischen Völkern geehrt.

Was: Konzert „Friendship“ mit Giora Feidman und Vytis Šakūras.

Wann: Sonnabend, 29.07., 20.00 Uhr

Wo: Lutherkirche, Konstanz

Wie: Eintrittskarten gibt es hier.

Text: MM/red, Bilder: Mehran Montazer und Augustinas Žukovas