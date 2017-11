Kampf ums Abendgymnasium geht erst richtig los

Unter dem Eindruck zweier Voten von Kulturausschüssen – des Kreistags und der Stadt Konstanz – für den Erhalt des Abendgymnasiums an der Volkshochschule (vhs) wird Landrat Hämmerle aktiv. Doch Bürgermeisterin Seifried aus Singen bringt neue Zahlen ins Spiel.

Frank Hämmerle bittet in einem Schreiben an die Vorsitzende der vhs-Mitgliederversammlung, die Singener Bürgermeisterin Ute Seifried, die Mitgliederversammlung, zu der auch Bürgermeister der Städte Konstanz, Stockach und Radolfzell sowie ein Vertreter des Landkreises gehören, erneut über die Fortführung des Abendgymnasiums beraten zu lassen. Nicht, ohne darauf hinzuweisen, dass der Vertreter des Landkreises dann getreu des Kulturausschuss-Beschlusses für den Erhalt dieses schulischen Angebotes stimmen wird.

In ihrem Antwortschreiben wartet Ute Seifried aktuell mit neuen Zahlen auf – statt eines möglichen Defizits von 20 000 Euro ist bei ihr plötzlich von einer zehnmal höheren Summe die Rede: Auf bis zu 240 000 Euro könnte sich der Fehlbetrag summieren, so Seifried, wenn die Bezuschussung durch das Regierungspräsidium entfiele, weil die Mindestzahl von 16 SchülerInnen in den drei Klassen der Abendschule unterschritten würde.

Darüberhinaus fragt sie den Landrat, ob denn der Kreis auch bereit sei, diesen höheren Fehlbetrag zu einem Drittel zu tragen, wie es der Kulturausschuss in seiner letzten Sitzung für das 20 000-Euro-Defizit angeregt hatte. Eine Frage, die sich auch für die Vertreter der Städte in der vhs-Mitgliederversammlung Frage stellen wird.

So oder so – bis zum 29. Januar 2018 muss eine Entscheidung in der vhs-Mitgliederversammlung fallen. Dann nämlich berät der Kreistag den neuen Haushalt und braucht dafür verlässliche Zahlen. Und dazu gehören nicht nur Angaben zu den wirklichen Kosten für die Unterbringung von Geflüchteten, vom Landrat erst kürzlich und medienwirksam wieder auf die Tagesordnung gebracht, sondern seit gestern auch das möglicherweise höhere vhs-Defizit für das Abendgymnasium.

hpk

Mehr zum Thema:

21.11.17 | Noch eine Chance fürs Abendgymnasium

22.11.17 | Campusfestival geht (vorerst) leer aus