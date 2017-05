Der Bagger rollt an

Mit reichlich Verspätung haben gestern die Sanierungsarbeiten am Konstanzer Rheinsteig begonnen. Eine der stadtauswärts führenden Fahrspuren ist teilweise schon gesperrt – weitere Absperrungen werden in den nächsten Tagen folgen. Dieser erste Bauabschnitt dauert bis zum November 2017. Bis dahin werden Kanalarbeiten am Webersteig bis in den Rheinsteig hinein durchgeführt. Später wird der Autoverkehr stadteinwärts einspurig über die am Rhein liegende Spur geführt – die Durchfahrt von der Unteren Laube ist dann nicht mehr möglich, auch die Einfahrt über die Klostergasse in die Niederburg ist dann verbaut, Radfahrer und Fußgänger werden während der Bauarbeiten gänzlich vom Rheinsteig ausgeschlossen.