Demo gegen Studiengebühren

1500 € für Nicht-EU-Ausländer und 650 € für Studierende im Zweitstudium. Hinzukommen soll der Semesterbeitrag (etwa 170 €) für die Verwaltung und womöglich das Semester­ticket (etwa 200 €). Das alles soll bis zum Wintersemester 2017/18 eingeführt werden. So will es Theresia Bauer (Grüne), Kultus­ministerin in Stuttgart – dagegen wendet sich ein Studierenden-Bündnis, dem sich auch der HWTG-AStA angeschlossen hat: Er ruft für morgen zur Demo auf.

Aus dem Aufruf der HWTG-Studierendenvertretung: „Wenn wir die Einführung jeglicher Art von Studiengebühren nicht im Keime ersticken, ist die Chance gegeben, dass zukünftig ALLE Studierenden wieder von Studiengebühren betroffen sein werden. Deshalb positioniert sich der AStA der HTWG Konstanz entschieden gegen Studiengebühren in jeglicher Form. Bildung ist wie Trinkwasser und sollte für jeden frei verfügbar sein.“

Deshalb rufen die HWTG-Studierenden dazu auf, sich am landesweiten Protest am 29. April zu beteiligen. In Konstanz trifft man sich ab 13 Uhr auf dem HWTG-Gelände, um dann Richtung Marktstätte zu marschieren, wo ab 14 Uhr eine Kundgebung stattfinden wird.

MM/hpk

Facebook-Veranstaltung: https://www.facebook.com/DemogegenStudigebühren

Weitere Infos: http://www.buntebildung-freiebildung.de/