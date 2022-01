Demo für Solidarität, Demokratie und Verantwortung am Montag

Am Montag, 10.01., gibt es ab 18.00 Uhr eine Demo auf der Marktstätte. Sie richtet sich gegen „quer“denkende ImpfgegnerInnen, die auch in Konstanz seit vielen Wochen mit ihren teils kruden egoistischen Thesen die öffentliche Debatte bestimmen.

Hier eine Pressemitteilung der VeranstalterInnen:

Seit fast zwei Jahren beschäftigt uns die Pandemie und bestimmt unser Leben. Mit Besorgnis stellen wir fest, wie sich Teile der Bevölkerung rund um die Corona-Thematik zunehmend vom Gemeinsinn verabschieden. An genau dieser Stelle schauen wir höchst kritisch auf die sogenannten „Spaziergänge“ der Leer- und Querdenker*innen, wie sie seit einiger Zeit auch in Konstanz stattfinden. Kommt zur Demo am kommenden Montag, 10.01.

Diese Aktionen sind ein gefährliches Einstiegsangebot für moderate Corona-Skeptiker*innen und tragen dazu bei, aus Durchschnittsmenschen Wutbürger zu machen. Nicht zuletzt ignorieren deren Auftritte die Corona-Schutzmaßnahmen und unterlaufen unsere Demokratie, indem sie jenen durchaus weiten Rahmen, den wir in Sachen Meinungsfreiheit haben, bewußt ignorieren.

Es wird Zeit, diesen Rattenfängern und ihren pseudo-moderaten Aktionen Paroli zu bieten. Es ist nun auch an der Zeit, ein klares Signal aus der Konstanzer Zivilgesellschaft zu senden, dass es hier in Wahrheit um weit mehr geht als ein diffuses Unwohlsein in Bezug auf das staatliche Corona-Management. Lasst uns die Faszination des passiv-aggressiven Widerstands untergraben und die Beteiligten in die Realität unserer Gesellschaft zurückholen.

Gemeinsam können wir diese Radikalisierung der moderaten Skeptiker aufhalten und diese kaschierte Aggression gegen unser Gemeinwesen entlarven. Und wir können vermitteln, dass der größte Teil der Zivilgesellschaft mit den trüben Gewässern der Initiator*innen solcher Aktionen nichts, aber auch überhaupt nichts, gemein haben.

Um hier sichtbar, entschieden und stark gegenzuhalten, setzen wir mit der Kundgebung

am Montag, 10. Januar 2022, um 18.00 Uhr – 19.00 Uhr auf der Marktstätte

ein Zeichen, selbstverständlich mit Abstand und geeignetem MNS. Kinder bleiben zu Hause!

MM