Debatte: Das Märchen von der autofreien Innenstadt

Beharrlich und seit Jahren wird von Seiten der Konstanzer Verwaltung erklärt, dass beispielsweise das geplante C-Konzept zu einer autofreien Innenstadt führe. Das wird leider nicht der Fall sein. Nun nimmt sich das Stadttheater das Thema vor und startet damit die Reihe: „Lasst uns reinen Tisch machen!“ Jenseits der virtuellen Echokammern des Internets will man gemeinsam die sachliche Debatte üben und relevante Themen diskutieren. In der ersten Ausgabe der Reihe widmet sich das Theater am 24.1.2022 ab 19 Uhr im Foyer der Spiegelhalle dem wohl meist diskutierten Thema in Konstanz, der autofreien Innenstadt. Seit 2013 polarisiert diese Debatte die Stadt, passiert ist bisher wenig. Können wir da mal bitte reinen Tisch machen?

Aktuelle Info: Wg Corona muss der Termin leider verschoben werden. Wir informieren beizeiten.