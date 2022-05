Abriss am Königsbau

Am Königsbau an der Friedrichstraße soll ein großer Gebäudekomplex abgerissen werden, in dem sich unter anderem der „Konstanzer Landmarkt“ und das Restaurant „Meera“ befinden. Stattdessen sollen mehr Wohnungen entstehen. Für manche Menschen im Quartier dürfte das ein herber Verlust sein.

Dem „Meera“ geht es an den Kragen, aber nicht nur ihm. Der gesamte Komplex mit dem Restaurant und dem daneben gelegenen Laden und Haus wird abgerissen und durch eine (man darf getrost vermuten: wesentlich profitablere) Wohnbebauung ersetzt. Offiziell heißt das: „Abbruch Gebäudeensemble und Neubau einer Wohnbebauung, Konzeptstudie – Friedrichstraße 32“ und wird im Gestaltungsbeirat am morgigen 1.6. ab 11 Uhr in öffentlicher Sitzung verhandelt, wobei es nicht um das Ob, sondern um das Wie geht. Wer die Entwürfe in der Sitzungsvorlage betrachtet, kann sich sicher sein: Sooo viel schöner wird es dort kaum werden.

Ein kleines Stück Leben

Die Geschichte des königlichen Areals ist ehrfurchtgebietend.

Fangen wir klein an: Als ich neulich den Laden betrat (in dem der „Taste of Asia“ früher mal residierte und noch davor mal ein Coop und dann ein Schlecker ansässig waren), erklärte ein Mitarbeiter gerade einer alten Dame, der er durch den Laden half, die Unterschiede zwischen den Salatsorten. Er führte sie dann mit einer für die angebliche „Servicewüste“ Deutschland unerfindlichen Engelsgeduld weiter zum nächsten Regal, um ihr auch dort behilflich zu sein. Das war anrührend, und obwohl es mir eigentlich nur um eine Gurke ging, kaufte ich gleich noch diese extrem leckeren schweizerischen Schokoküsse; bei starkem Menscheln entwickle ich gelegentlich starke Unterzuckerungsgefühle.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass es hier im Herzen des Königsbaus zwei Häuser weiter ja auch noch eine liebenswerte Kneipe für Eingeschworene gibt, die „Jägerstube“, ein echtes Stück schon früh geöffneter Heimat für so manche Männer und einige Frauen der direkten Umgebung; außerdem liegt gegenüber ein Kiosk für weiteren alltäglichen Krimskrams und das Lottospiel; „Jägerstube“ und Kiosk sind aber derzeit wohl nicht bedroht.

Das ganze Ensemble dort oben auf dem Weg zur Uni ist also nicht ohne Charme und eine der wenigen verbliebenen Nahversorgungsidyllen mit Schwätzchen-Garantie und damit auch ein wichtiger Anker des psychosozialen Wohlbefindens in einer Nachbarschaft, in der die Uhren noch etwas gemächlicher zu ticken scheinen als weiter unten im Stadtzentrum.

Daran droht jetzt aber der Zahn der Unzeit zu nagen.

Wie der „Königsbau“ zu seinem Namen kam

Zurück zur Geschichte, und hier gibt es jetzt das volle Pfund als Zitat aus der Sitzungsvorlage der Stadtverwaltung:

„Das Anwesen stellt den historischen Kern des Stadtteils Königsbau an der Gemarkungsgrenze von Petershausen und Allmannsdorf dar.

Ein bis in das 18. Jahrhundert zurückreichender Torkel [eine Wein- und Obstpresse, red] an der Straße zum Giesberg (Friedrichstraße) erfuhr 1862 durch den Gastwirt Franz König einen prägenden Umbau zur Gaststätte mit großem Biergarten, der nach dem neuen Eigentümer den Namen ‚Zum Königsbau‘ erhielt. Damals entstand der heute noch in den Proportionen überlieferte spätklassizistische Baukörper mit Hochparterre, Kniestock und breitem Zwerchhaus. Im rechten Winkel zum Gasthaus schloss rückwärtig die Ökonomie an, welche 1908 in einem relativ großen dreigeschossigen Wohnhaus mit Festsaal im Erdgeschoss aufging.

Der ‚Königsbau‘ reihte sich ein in die für das rechtsrheinischen Konstanz des 19. Jahrhunderts typische Mehrzahl landschaftsbezogener Ausflugslokale, situiert in noch weitgehend unbebauter Umgebung mit Panoramablick auf den See und die linksrheinische Altstadt. Durch ihren angebauten Festsaal war die Gaststätte zudem ein beliebtes Veranstaltungslokal. Nicht zuletzt bestand dabei auch eine enge Verknüpfung mit der lokalen Fastnacht. Der rückwärtige Wohnbau nimmt im Erdgeschoss anstelle des Festsaals seit 1968 einen Lebensmittelmarkt auf.

Die einst beliebte, bis heute in veränderter Form noch vorhandene Gaststätte war um 1900 zugleich Ausgang einer städtebaulichen Entwicklung, welche zur umgebenden Wohnbebauung mit ein- bis zwei-, vereinzelt auch dreigeschossigen Einzel- und Doppelhäusern entlang der Friedrichstraße und weiterer bestehender bzw. damals erweiterter Wegeverbindungen führte. Dabei ging der Name der Gaststätte auf das umgebende Stadtgebiet über.

Aufgrund der starken Veränderungen – bezogen auf die Gebäudegruppe wie auf die Freifläche – ist der materielle Überlieferungsgrad eher gering, weshalb der bauliche Bestand weder als Kulturdenkmal noch als erhaltenswert bewertet ist. Dennoch stellt sich bei einer Neubebauung des Areals die Frage nach Reminiszenzen an den historischen Ort.“

Eine solche Sitzungsvorlage zu lesen, macht einfach Spaß.

In der Tat sind die Bauwerke, die dort derzeit stehen, außer dem „Meera“ optisch eher nichtssagend und in nicht unbedingt anbetungswürdigem Zustand. Aber sie haben eine über viele Jahre gewachsene Funktion und halten deshalb zumindest ein paar Menschen zusammen, die ohne diesen Zusammenhalt weniger Nähe und mehr alltägliche Nöte in ihrem Leben erleiden könnten. Ohne einen fußläufig erreichbaren Lebensmittelladen dürfte die Lebensqualität für etliche – vor allem ältere – Menschen dieses Quartiers erheblich sinken.

Text & Bild: O. Pugliese