Coronavirus: Juckt das LAGO nicht

(red) Während fast alle Institutionen des öffentlichen Lebens empfindliche Einschnitte hinnehmen müssen, scheint das für den Einkaufstempel im Herzen der Stadt nicht zu gelten. „Derzeit“, so die aktuelle Auskunft, „sind zwar deutlich weniger hier, aber 8.000 sind es sicher“. An eine Reduzierung der Besucher­zahl sei nicht gedacht, an Schließung schon gar nicht. Bislang habe das Land Baden-Württemberg noch nicht reagiert, also bleibe alles beim Alten, auch die kommenden Tage und Wochen. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch“. (Foto: D. Schröder)