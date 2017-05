Mehr als ein Drittel der etwa 160 Mitglieder waren ins Café Mondial im Konstanzer Palmenhaus-Park gekommen, um bei der Jahresversammlung turnusmäßig einen neuen Vorstand zu wählen sowie über Perspektiven und Aufgaben intensiv zu diskutieren.

In den Monaten seit der Eröffnung des fast komplett selbst renovierten Cafés Ende September 2016 hat sich am Hussenstein viel getan. Dreimal die Woche ist geöffnet (Mittwoch, Samstag, Sonntag), zusätzliche Themenabende im Rahmen des „besonderen Cafés“ oder Informationsveranstaltungen zu Gambia, Afghanistan oder Kanada sowie das Projekt „Mein fremder Zwilling“ und viele weitere Aktivitäten haben dazu beigetragen, dass sich Menschen aller Nationalitäten und Religionen dort jetzt wohl fühlen. So konnten die ehrenamtlichen Mitglieder eine sehr positive Bilanz ziehen.

Zudem wurde hervorgehoben, dass inzwischen weitere Organisationen wie u.a. „83integriert“, die „Refugee Law Clinic“ oder auch „Adtendo“ regelmäßig ihre Beratungen im Palmenhauspark machen können. Das unterstreicht eindrucksvoll die Ambitionen von Café Mondial, das inzwischen auch über Konstanz hinaus akzeptiert und anerkannt ist, Raum für Begegnungen zu schaffen und das Verständnis der unterschiedlichsten Menschen füreinander zu intensivieren.

Ein wichtiger Punkt bei der Versammlung war eine Änderung der Satzung, die ohne Gegenstimmen genehmigt wurde. Damit wird die bisherige Struktur und Hierarchie des fünfköpfigen Vorstandes (1. und 2. Vorsitzender, Kassenwart) aufgehoben, das Quintett ist gleichberechtigt. Café Mondial war von Beginn an nie ein Verein, der Rangordnungen schätzte. „Café Mondial – das sind wir alle!“ war einer der zentralen Sätze der Diskussion. Und Entscheidungen fallen grundsätzliche im regelmäßigen sogenannten „Alle-Treffen“, das offen ist für alle Mitglieder und Interessierten. Basisarbeit pur.

MM (Fotos: Café Mondial)

Im Bild links der alte Vorstand (von links): Clara Schlotheuber, Lorenz Neuberger, Hakan Sanli, Roswitha Schweichel, Dirk Kirsten. Daneben der neue Mondial-Vorstand (von links): Lena Mast, Lorenz Neuberger, Lamija Salcin, Katja Vollmers-Brütsch und Lutz Rauschnick.