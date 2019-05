Burchardt holt den Knüppel aus dem Sack

Dass der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt zunehmend autokratische Züge nach außen kehrt, zeigt sich immer dann, wenn er mit Forderungen der Linken Liste Konstanz (LLK) konfrontiert wird. Da die LLK von Anfang an als einzige Fraktion sein defizitäres Lieblingsprojekt Bodenseeforum aufs Korn genommen hat, sinnt Burchardt ständig auf Rache. Nun sieht er wieder mal seine Zeit gekommen und droht der LLK wegen des angeblichen Verstoßes gegen die gemeinderätliche Verschwiegenheitspflicht eine saftige Geldstrafe an. Hier der diesbezügliche Schriftwechsel.

Schreiben Osner an Holger Reile

Sehr geehrter Herr Reile,

gemäß § 35 Abs. 2 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) sind Sie als Gemeinderätin zur Verschwiegenheit über alle in nicht-öffentlicher Sitzung behandelten Angelegenheiten verpflichtet, bis der Oberbürgermeister Sie von der Schweigepflicht entbindet. Die Verschwiegenheitspflicht bezieht sich auf den Gegenstand, Inhalt, Verlauf und das Ergebnis nichtöffentlicher Sitzungen.

Am 23.01.2019 hat Herr Oberbürgermeister Burchardt den Auftrag erteilt zu prüfen, ob Sie Ihre o. g. Verschwiegenheitspflicht verletzt hat, Diesem Prüfauftrag liegt folgender Sachverhalt zugrunde:

Am 20.12.2018 fand eine nichtöffentliche Sondersitzung des Gemeinderates zum Thema Personalangelegenheit Betriebsleitung Bodenseeforum Konstanz statt. An dieser nichtöffentlichen Sitzung haben Sie teilgenommen.

Am 21.12.2018 veröffentlichte die Linke Liste Konstanz um 15.29 Uhr via Facebook einen Artikel über die Gemeinderatssitzung vom Vortag (Anlage 1). In diesem Artikel wird unter anderem ausgeführt, dass in der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates „die Entlassung des Geschäftsführers für Mitte kommenden Jahres beschlossen“ wurde. Ferner wird unter der Überschrift „Unsere Pressemitteilung unserer Stadträt*innen zum Thema“ mitgeteilt, dass dem Geschäftsführer bereits gekündigt wurde („Nach der Kündigung des noch amtierenden Geschäftsführers Jochen Lohmar bleibt festzuhalten …“) und die Verwaltung „nun eine Interims-Geschäftsführung“ einsetzen möchte. Unterzeichnet war der Artikel mit „Anke Schwede, Holger Reile“.

ln dieser Facebook-Mitteilung werden Inhalte aus der nichtöffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 20.12.2018 öffentlich gemacht. Damit wurde über einen Beratungsgegenstand der nichtöffentlichen Sitzung informiert.

Wie Ihnen bekannt ist, hat ein Ratsmitglied über sämtliche Angelegenheiten, die nichtöffentlich behandelt werden, Stillschweigen zu wahren bis die Anordnung der Verschwiegenheit aufgehoben wird. Die Verschwiegenheitspflicht bezüglich der Personalangelegenheit Betriebsleitung Bodenseeforum Konstanz war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der LLK via Facebook am 21.12.2018 nicht aufgehoben.

Da die via Facebook erfolgte Veröffentlichung der Linke Liste Konstanz vom 21.12.2019 unter anderem mit Ihrem Namen unterzeichnet ist, müssen wir davon ausgehen, dass die veröffentlichten Informationen aus der nichtöffentlichen Sitzung von Ihnen weitergegeben wurden und hierin ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht liegt.

Wir weisen Sie darauf hin, dass ein Verstoß gegen die kommunale Verschwiegenheitspflicht gem. § 17 Abs. 4 i. V. m. § 16 Abs. 3 GemO eine Ordnungsmaßnahme nach sich ziehen kann. Nach § 16 Abs. 3 GemO kann der Gemeinderat ein Ordnungsgeld bis zu 1.000 Euro auferlegen.

Mildere Maßnahmen unterhalb des in § 16 Abs. 3 GemO genannten Ordnungsgeldes sind aus Gründen der Verhältnismäßigkeit ebenfalls zulässig.

Wir bitten Sie um Ihre Stellungnahme zu den ausgeführten Punkten bis zum 03.05.2019.

Mit freundlichen Grüßen,

Dr. Andreas Osner

Bürgermeister

Und hier die Antwort der LLK

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

wir nehmen Bezug auf die Anfrage von Herrn Dr. Osner vom 10. 04. 2019.

Die Linke Liste geht davon aus, dass eine solche Prüfungsaufgabe nicht dem Bürgermeister Dr. Osner zufällt, sondern die Zuständigkeit des Oberbürgermeisters betrifft. Letztendlich geht es um Kompetenzen des Gemeinderates.

Herr Dr. Osner hat uns gegenüber erklärt, Sie hätten das Anschreiben nicht verfasst, weil Sie sich befangen fühlten. Dies ist uns nicht nachvollziehbar und es bedürfte der Erläuterung – bezieht sich dies auf die Personen Anke Schwede, Holger Reile oder auf andere Punkte?

Letztlich weisen wir darauf hin, dass im Südkurier vor dem 21.12.2018, online und in der Printausgabe, ein großer Artikel erschien, der im Wesentlichen die Öffentlichkeit darüber informierte, dass offenbar der Geschäftsführungsvertrag mit Herrn Jochen Lohmar gekündigt sei.

Insoweit gehen wir davon aus, dass die Stadtverwaltung selbst den Südkurier informiert hat und die Nachricht bereits hinreichend öffentlich war. Offensichtliche öffentliche Mitteilungen oder Mitteilungen, die bereits offensichtlich durch die Presse der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt worden sind, können nicht als geschützte Mitteilungen, die der Verschwiegenheit unterliegen, aufgefasst werden.

Im Wesentlichen war die Entlassung also allgemein bekannt. Aus dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ergibt sich somit kein Verstoß gegen die Verschwiegenheits­verpflichtung. Sanktioniert kann wirklich nur dies werden, was tatsächlich ein Geheimnis ist oder sein soll. Öffentliche Geheimnisse sind ein offener Widerspruch und unterfallen nicht der Verschwiegenheitsverpflichtung.

