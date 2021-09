Bürger*innen-Dialog zur Gemeinwohl-Ökonomie in Konstanz

Die Anliegen der Gemeinwohlökonomie mit ihren zentralen wirtschaftlichen Werten von Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit, Transparenz und Mitentscheidung aller am wirtschaftlichen Leben Mitbeteiligten, sind schon vielen KonstanzerInnen durch die verschiedenen Aktivitäten der hiesigen Gemeinwohlökonomie-Initiative bekannt geworden und werden intensiv diskutiert. Am 10. Oktober findet nun ein weiteres Treffen statt.

Vor allem dürfte dieses Thema durch die Gemeinwohl-Zertifizierung der Spitalstiftung und einer Reihe weiterer Betriebe noch stärker in der Öffentlichkeit angekommen sein. Auch der gut besuchte VHS-Vortrag im Juli von Christian Felber, dem Initiator der Gemeinwohl-Ökonomie, hat die Idee der Gemeinwohl-Ökonomie noch weiter in Konstanz verwurzelt.

Nun plant die Regionalgruppe Konstanz zusammen mit dem GemeinwohlÖkonomie Baden-Württemberg e.V. einen sogenannten Bürger*innen-Dialog, mit dem die Ziele der Bewegung noch breiter diskutiert und ihre Anliegen im Für und Wider an runden Tischen in den Fokus genommen werden sollen. Im offenen Dialog soll beleuchtet werden, wie mit der Gemeinwohl-Ökonomie zu den Zielen einer nachhaltigen Wirtschaft strukturell und insbesondere in unserer Region Konstanz beigetragen werden kann z. B.: – durch eine verpflichtende Erstellung der Gemeinwohl-Bilanz von privaten Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen – durch die Miteinbeziehung des Gemeinwohl-Bilanz-Ergebnisses bei der Vergabe öffentlicher Aufträge – durch Steuervergünstigung bzw. öffentliche Förderung für GWÖ-zertifizierte Organisationen.

Das sind Themen, zu denen es durchaus kontroverse Ansichten geben kann. Die teilnehmenden Bürger*innen der Stadt haben in der Veranstaltung die Gelegenheit, mit Unterstützung von politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Expert*innen und Entscheidungsträger*innen, konkrete Vorschläge an Wirtschaft und Politik in der Region Konstanz erarbeiten.

Am Ende soll ein Stimmungsbild der Bürger*innen entstehen, das an die zuständigen Stellen aus Politik und Wirtschaft übergeben wird, damit diese Vorschläge noch weiter in die öffentliche Diskussion eingehen. Die Veranstaltung ist für alle Bürger und Bürgerinnen geeignet und die Initiatoren würden sich sehr freuen, wenn möglich viele Interessenten kommen und mitreden würden.

Die Veranstaltung ist am 10. Oktober 2021 von 13.00 bis 19.00 Uhr im Wolkensteinsaal (Kulturzentrum am Münster) geplant. Bitte melden Sie sich bei Interesse über www.buergerdialog-konstanz.org an, da die Saalkapazität auf 60 Teilnehmer begrenzt ist. Natürlich gelten auch die zu diesem Termin bestehenden Corona-Bedingungen.

Text und Bild: GWÖ Regionalgruppe Konstanz