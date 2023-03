Bürgerinfo zur Döbele-Bebauung

Auf dem Döbele nahe der Grenze zur Schweiz wird ein städtebauliches Großprojekt geplant, das das Antlitz von Konstanz (nicht zwingend zum Guten) verändern dürfte. Zu diesem Vorhaben lädt die Stadt am Mittwoch zu einer Informationsveranstaltung ein, außerdem gibt es Informationen im Internet. Hier die Einladung der Stadt.

Für die Erweiterung des dringend benötigten Wohnraums ist die Neugestaltung des Döbele eines der wichtigsten Konstanzer Stadtentwicklungsprojekte.

Zentrale Elemente im aktuellen städtebaulichen Entwurf sind mehrere mehrgeschossige Gebäude mit ca. 250 Wohneinheiten und ein Mobilitätshaus, in dem künftig Kfz-Stellplätze und ein Angebot nachhaltiger Mobilitätsdienstleistungen vorgehalten werden.

Nachdem der Bebauungsplan Mitte Februar im Technischen und Umweltausschuss beraten und die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit (§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch, BauGB) und die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB) beschlossen wurden, werden die vorliegenden Planunterlagen bis einschließlich 14. April 2023 im Amt für Stadtplanung und Umwelt, Konstanz, Untere Laube 24, 5. OG, vor den Räumen 5.10–5.20 während der dort üblichen Dienstzeiten zur Einsichtnahme bereitgehalten. Darüber hinaus können sämtliche Unterlagen hier im Internet eingesehen werden.

Zusätzlich informiert die Stadt Konstanz im Rahmen einer Bürger-Informations-Veranstaltung über die Planung am Mittwoch, 15. März, 18:00 Uhr im Wolkensteinsaal (Kulturzentrum am Münster, Katzgasse 3). VertreterInnen des Amtes für Stadtplanung um Umwelt werden den aktuellen Stand der Pläne und das weitere Verfahren erläutern sowie Fragen hierzu beantworten. Zudem besteht die Möglichkeit, zur Planung Stellung zu nehmen. Die Stellungnahmen werden in die Abwägung, die im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung erfolgt, mit aufgenommen.

Text: MM, Bild: seemoz-Archiv