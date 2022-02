Bodenseeforum: Kein Anschluss unter dieser Nummer

(red) VertreterInnen der Gemeinderatsfraktionen von LLK, FGL und JFK kritisierten auf seemoz, dass das Bodenseeforum weiterhin Jahr für Jahr mit Millionen Euro gefüttert wird, und forderten ein schnelles Umdenken. Viele unserer LeserInnen fragten, was denn die anderen Fraktionen dazu meinen. Wir baten umgehend die Fraktionen von SPD, FWK und FDP um Stellungnahme. Das ist rund zwei Wochen her und es kam: Nichts. Da bleibt einem doch die Spucke weg, denn kaum jemand in der Stadt hat Verständnis dafür, dass immer noch eine Mehrheit im Stadtparlament gewillt ist, das gescheiterte Projekt mit Steuergeldern weiterhin künstlich am Leben zu halten.