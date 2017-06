Bodenseeforum: Das Debakel in Zahlen

Das Bodenseeforum fährt bekanntlich Millionenverluste ein. Die Verwaltung hat vorgestern zum ersten Mal eine knappe Aufstellung der Zahlen für das erste Jahresdrittel 2017 sowie einen Ausblick auf den Rest des Jahres vorgelegt. Wer einen Blick auf dieses komprimierte, aber übersichtliche Rechenwerk werfen will, hat hier die Möglichkeit. Aber Vorsicht: Dies ist wahrlich kein Werk für schwache Steuerzahlernerven, sondern ein Dokument des Grauens …

Diese Auflistung hat die Verwaltung am Mittwoch in der Sitzung des Betriebsausschusses Bodenseeforum Konstanz, eines Ausschusses des Gemeinderates, veröffentlicht. Es wurde für seemoz leicht bearbeitet: Wir haben aus Gründen des Personenschutzes die Ränder abgeschnitten, auf denen unter anderem der Name des Sachbearbeiters steht, der das Dokument erstellt hat. Ansonsten ist es unverändert. (Ein Mausklick in den Scan öffnet eine vergrößerte Ansicht.)

