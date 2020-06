Bildet digitale Lerntandems mit geflüchteten Kindern

Besonders üble Folgen hat die Corona-Pandemie gerade für Kinder und Jugendliche geflüchteter oder neuzugewanderter Familien. Der Zwang, wegen geschlossener oder nur eingeschränkt zugänglicher Schulen von Zuhause aus zu lernen, stellt gerade die in Gemeinschaftsunterkünften zusammen­gepfer­chten Heranwachsenden vor große Herausforderungen. Ein kommunales Hilfekonzept will ihre Nöte jetzt zumindest etwas lindern.

Das „Referat Integration“ des Landratsamts plant, in Zusammenarbeit mit der „Koordination Bildung und Integration“ der Stadt Konstanz, eine Art Online-Nachhilfe anzuschieben. „Digitale Lerntandems“ sollen demnach die betroffenen Kinder und Jugendlichen, denen es naturgemäß oft an Deutschkenntnissen fehlt, bei der Erledigung von Schul- und Hausaufgaben unterstützen. Weil das die personellen Kapazitäten der Ämter sprengt, wirbt man um ehrenamtliche Hilfe.

Wie das Konzept funktionieren soll, erläutert Valentina Prospero vom Amt für Migration und Integration des Landratsamts in einem Schreiben, das sich an in der Geflüchtetenarbeit aktive Initiativen richtet.

„Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemie haben einige geflüchtete Kinder- und Jugendliche in den Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis Konstanz keine Möglichkeiten ihre Schul- und Hausaufgaben im adäquaten Umfang zu erledigen.

Daher benötigen wir deine Unterstützung!

Melde dich als ein digitaler Lerntandem an und unterstütze ein Kind bzw. einen Jugendlichen/ eine Jugendliche ein bis zwei Mal die Woche für 1h-2h bei den Schul-und Hausaufgaben, sowie beim Spracherwerb.

Die Lerntandemtermine werden individuell zwischen den Lerntandempaaren vereinbart. Dein Engagement wird mit einem Zertifikat bestätigt, welches du beispielsweise bei der Bewerbung für Stipendien beilegen kannst. Das Ziel dieses Projektes ist eine längerfristige Beteiligung, die über die Corona-Pandemie hinaus geht, sodass die geflüchteten Kinder- und Jugendlichen neue Kontakte knüpfen können und sich besser integrieren können.“

Eine begrüßenswerte Initiative des Landratsamts, obschon sie einmal mal mehr Zeugnis ablegt, wie schlecht das Land von Amts wegen für solche Kernaufgaben der Daseinsvorsorge gerüstet ist, deren Bewältigung ja gerade in Krisenzeiten wie diesen wichtig ist. Im Interesse der Heranwachsenden, die es, von Staats wegen in schäbigen Massenunterkünften zwangsuntergebracht, schwer genug haben, ist dem Lerntandem-Experiment gerade deswegen viel Erfolg zu wünschen.

Mehr Informationen für Interessierte:

Einen Flyer zum Konzept gibt es hier.

Weitere Auskünfte erteilen Valentina Prospero (Landratsamt) oder Julia Sommer (Stadt Konstanz).