Zustimmung von allen Seiten und aus allen Fraktionen: Das Café Mondial, viel gelobte internationale Begegnungsstätte in Konstanz mit gutem Ruf über die Stadtgrenzen hinaus, bekommt ein neues Domizil, wenige Schritte von der alten Heimstatt entfernt. Und das ganz schnell, damit die Mondalisten ihre Arbeit ohne Unterbrechung fortsetzen können.

„Von einer Tür in die andere“ sollte der Umzug passieren, so Holger Reile (LLK). Auch SprecherInnen anderer Fraktionen betonten gestern in der Sitzung des Technischen und Umweltausschusses (TUA), dass jetzt alles ganz schnell gehen müsse, damit „die Arbeit ohne Unterbrechung weitergeführt werden kann“ (FDP-Stadtrat Johannes Hartwich). Und Gisela Kusche (FGL) sprach von einem „ambitionierten Zeitplan“, den es nun mit aller Kraft einzuhalten gelte.

Denn der Mietvertrag für das alte Sozialgebäude läuft im August 2019 aus, und das Regierungspräsidium (RP) besteht auf einen zeitnahen, bereits vor 10 Jahren (!) vereinbarten Abriss Doch Martin Wichmann vom Amt für Stadtplanung und Umwelt ist sich sicher, „dass es auf ein, zwei oder sogar drei Monate nicht ankommt“ und deshalb jetzt der TUA der Verwaltung ganz schnell den Planungsauftrag erteilen sollte. Denn auch der Finanzausschuss und letztlich der Gemeinderat müssten noch in diesem Jahr zustimmen, dass für den Neubau 450.000 Euro im Haushalt 19/20 bereit gestellt werden.

Überdies, so Wichmann, sei der Neubau, ein Anbau an das Palmenhaus im Paradies, mit den anderen Nutzern und Beteiligten – BUND, Förderverein und Bürgergemeinschaft Paradies – längst abgestimmt. Allerdings zeigte er sich skeptisch, ob das Café, wie von CDU-Stadträtin Sabine Feist angeregt, vergrößert und zu einem Stadtteil-Zentrum ausgebaut werden soll. Aber natürlich, da stimmten andere Vertreter der Verwaltung zu, sei ein späterer Ausbau jederzeit denkbar.

Nach soviel konsensbeladener Diskussion war das Abstimmungsergebnis nicht überraschend: Einstimmig für den Neubau – Bahn frei für Café Mondial.

hpk