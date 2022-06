Bärengraben: Viel Geld für viel Pfusch

(Red.) Die Fahrradspindel am Bärengraben war in einem desolaten Zustand, also wurde eine neue Betondecke aufgetragen. Kosten für die Stadt: Rund 300 000 Euro. Aber nach Freigabe der vielbefahrenen Strecke gab es Proteste, da die neue Fahrbahn unzählige Schwellen aufwies und der Bärengraben zum „Hoppelgraben“ wurde. Erneut legte man kürzlich Hand an, um die Schäden zu bereinigen. Mit wenig Erfolg: Immer noch werden die RadlerInnen bei der Abfahrt durchgerüttelt. Auch die zuständige Verwaltung ist mit der Ausführung der teuren Maßnahme nicht zufrieden, hat aber, so eine aktuelle Aussage, „derzeit keine Idee“, was nun zu tun sei.