Autismus-Beratung: neues Angebot der Caritas

Seit September 2022 bietet die Caritas Konstanz eine Autismus-Beratung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Eltern, Sorgeberechtigte, Angehörige und Fachkräfte an. Sie wird vom Landkreis Konstanz unterstützt. Hier dazu die nötigen Informationen.

Der Psychologe Peter Bergmann und die therapeutische Sozialpädagogin Sandrina Staible beraten rund um das Thema Autismus – individuell, vertraulich, professionell, unabhängig und kostenfrei. Beide kennen sich aus mit Diagnostik, Therapie und Fördermöglichkeiten. Sie zeigen konkrete Hilfe und Unterstützung auf und entwickeln mit den jungen Menschen, Eltern und Fachkräften neue Perspektiven: Wie gelingt der Umgang mit Autismus im Alltag, in der Kita, Schule, Ausbildung und im Studium?

„Menschen im Autismus-Spektrum haben eine besondere Informations- und Wahrnehmungsverarbeitung – das kann in unserer immer komplexeren Welt zur Herausforderung werden“, sagt Bergmann. Umso wichtiger schätzt er das neue Beratungsangebot der Caritas ein. „Im Fokus stehen bei uns die Kinder und Jugendlichen und ihr Recht auf Selbstbestimmung. Wir achten auf ihre Wünsche und Ziele und suchen gemeinsam nach Lösungen“, beschreibt Staible ihre Arbeit. Ihr Kollege und sie unterliegen der Schweigepflicht.

In den sorgfältig gestalteten Räumen in der Hohentwielstraße 6/1 in Radolfzell beraten sie Menschen mit Autismus-Verdacht oder Diagnose – unabhängig von ihrer religiösen oder ethnischen Zugehörigkeit und sexuellen Orientierung. Ab Juli kann man sich auch online beraten lassen. Parallel bereiten Peter Bergmann und Sandrina Staible Schulungen und Informations-Veranstaltungen vor und bahnen Kooperationen mit Fachleuten im Landkreis an. Denn sie sind überzeugt: Nur mit engagierten Mitstreiterinnen und Mitstreitern kann es gelingen, den Alltag von jungen Autistinnen und Autisten spürbar zu verbessern.

Die Autismus-Beratung ist telefonisch (07732 938 059 41) und per E-Mail autismus-beratung@caritas-kn.de erreichbar. Infos unter: www.caritas-konstanz.de

Caritas Konstanz macht sich für Menschen stark. Als größter Wohlfahrtsverband der Region beraten, begleiten, pflegen und betreuen wir rund 850 Mitarbeitende über 3.000 Kinder, Menschen mit Beeinträchtigungen, Behinderungen oder in sozialen Notlagen sowie. Kinder, Jugendliche und deren Familien finden bei der Caritas individuelle Förderung, verlässliche Begleitung und schnelle Hilfe. Zur Website: www.caritas-konstanz.de

Bild: Torben Nuding. Das Bild zeigt Peter Bergmann und Sabrina Staible.