Auflösung: Wer wars? (9)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach dem US-amerikanischen Sänger, Schauspieler und Bürgerrechtler Harry Belafonte. Unter anderem rief er 2005 „Gathering for Justice“ ins Leben, ein inzwischen US-weit agierendes Jugendnetzwerk, das sich für die Beseitigung der wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheit der Schwarzen und Latinos engagiert. Nach Trumps Amtsantritt 2017 war die Bewegung Mitorganisatorin des Protestmarschs für Frauen- und Menschenrechte in Washington. Er selbst hat sich inzwischen aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Immerhin ist er 93 Jahre alt. brm