Auflösung: Wer wars? (8)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der Dominikanerschwester und Umweltaktivistin Dorothy Stang (1931–2005). Die von der Arbeiterpartei geplanten Schutzmaßnahmen für den Regenwald schlug damals bald in Gewalt um; Stang selbst erhielt als Initiatorin des Siedlungsprojekts Morddrohungen. Ihr Tod – wie einst die Ermordung des brasilianischen Kautschukzapfers und Gewerkschafters Chico Mendes – führte zu internationalen Protesten. In der Folge erließ die Regierung ein Sojamoratorium: Auf illegal gerodeten Regenwaldflächen durfte kein Soja mehr angebaut werden; 2016 wurde das Moratorium beendet. Als 2019 Jair Bolsonaro das Präsidentenamt antrat, sagte er den UmweltschützerInnen umgehend den Kampf an und sicherte für illegale Rodungen Straffreiheit zu. brm