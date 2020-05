Auflösung: Wer wars? (7)

Am vergangenen Donnerstag fragten wir nach dem englischen Schriftsteller, Politiker und Philosophen Thomas Morus (1478–1535). Er ist Autor des 1516 auf Lateinisch erschienenen Romans „Ein wahrhaft gül­de­nes, nicht weniger heilsames denn kurz­wei­li­ges Büchlein vom besten Zustand des Staates und der neuen Insel Utopia“, in dem er eine ideale Gesell­schaft entwirft. International viel beachtet, wurde es bald in mehrere Sprachen übersetzt, 1524 auch ins Deutsche. Auf Englisch erschien es aller­dings erst rund ein halbes Jahrhundert später. Das Buch wurde Namensgeber der sogenannten utopi­schen Literatur. 1935 wurde Thomas Morus von Papst Pius XI. als Märtyrer heiliggesprochen. brm