Auflösung: Wer war’s (69)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach dem Widerstandssänger und Komponisten José „Zeca“ Afonso (1929–1987). „Grândola, vila morena“ besingt die Stadt Grândola, eine Hochburg des Widerstands gegen das Salazar-Regime. Die erste Strophe lautet: „Grândola, braun gebrannte Stadt, Land der Brüderlichkeit, in dir regiert das Volk.“ 2013 erlebte es ein Revival als Protestlied gegen das Spardiktat der Troika. Als Lehrer arbeitete José Afonso unter anderem drei Jahre in Mozambique, wo er den Kolonialkrieg miterlebte. 1983 bekam er die Lehrerlaubnis zurück, da war er aber bereits von seiner Krankheit, einer Amyotrophen Lateralsklerose, geschwächt. brm