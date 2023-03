Auflösung: Wer war’s (66)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der US-amerikanischen Sozialistin und Publizistin Agnes Smedley (1892–1950). 1929 erschien ihr weitgehend autobiografischer Roman „Eine Frau allein“, der als der erste proletarische Frauenroman gilt. 1943 folgte – nach diversen weiteren Büchern – „Battle Hymn of China“, in dem sie ihre Zeit in China beschreibt. Sie war nie Mitglied einer kommunistischen Partei, da sie den GenossInnen im Westen nicht traute und von den GenossInnen in China – trotz all ihrer Verdienste – wegen mangelnder Parteidisziplin nicht aufgenommen wurde. Als Lektüre sei empfohlen: Janice und Stephen MacKinnon, „Agnes Smedley“, eFeF-Verlag, Zürich 1989. brm