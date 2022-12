Auflösung: Wer war’s (60)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der Schweizer Sozialaktivistin und Frauenrechtlerin Emma Pieczynska-Reichenbach (1854–1927). Ihr Medizinstudium konnte sie nicht abschließen, da sie ertaubte. 1898 veröffentlichte sie ein in konservativen Kreisen umstrittenes, faktenbasiertes Buch zur Sexualerziehung. Ihre Lebensgefährtin war Helene von Mülinen (siehe seemoz), die Ärztin in Leukerbad die englische Frauenrechtlerin Harriet Clisby. Die Soziale Käuferliga löste sich 1945 auf, nachdem es gelungen war, in der Schweiz ein gesetzlich geschütztes Label für sozial fortschrittliche Lohn- und Arbeitsverhältnisse einzuführen. Lesenswert: Anina Eigenmann, „Konsum statt Klassenkampf. Die Soziale Käuferliga der Schweiz (1906–1945) zwischen Frauenbewegung, religiösem Sozialismus, Philanthropie und Gewerkschaften“, Chronos-Verlag, 2019. brm