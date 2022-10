Auflösung: Wer war’s (57)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach dem italienischen Schriftsteller, Journalisten, Politiker und Philosophen Antonio Gramsci (1891–1937). Sein Rückgrat war, vermutlich durch eine tuberkulöse Entzündung, von Kindheit an verkrümmt; aufgrund jahrelanger Unterernährung litt er zudem an Schwindelattacken, Kopfschmerzen, Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen. Gramsci war verheiratet und Vater zweier Söhne. Seine „Gefängnishefte“ haben Soziologie, Politikwissenschaft und die Linke der Nachkriegszeit entscheidend mitgeprägt. brm