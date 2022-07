Auflösung: Wer war’s? (54)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der nicaraguanischen Schriftstellerin und Freiheitskämpferin Gioconda Belli (*1948). In zweiter Ehe mit einem US-Amerikaner verheiratet, lebt sie heute in Managua und Los Angeles. Zu ihren bekanntesten Werken zählt der Roman „Bewohnte Frau“ von 1988. 2001 erschien ihre Autobiografie „Die Verteidigung des Glücks“. 2018 erhielt die Kritikerin der diktatorisch agierenden nicaraguanischen Regierung unter Daniel Ortega als „mächtige Stimme für die Freiheit des Wortes“ den Hermann-Kesten-Preis des deutschen PEN-Zentrums. brm