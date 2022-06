Auflösung: Wer war’s? (52)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der US-amerikanischen Feministin und Publizistin Susan Warhaftig, die unter ihrem Künstlernamen Susan Brownmiller bekannt wurde (*15. Februar 1935). 1970 veröffentlichte sie eine Biografie über die erste afroamerikanische Kongressabgeordnete (und spätere US-Präsidentschaftskandidatin) Shirley Chisholm. Ihre 1975 erschienene Studie trägt den Titel „Against Our Will – Men, Women, and Rape“ („Gegen unseren Willen – Vergewaltigung und Männerherrschaft“, 1978). Das Buch gilt heute als Klassiker des Feminismus. Brownmiller war Mitgründerin der umtriebigen Gruppe Women Against Pornography. Aufgrund ihrer Expertise äußerte sie sich ab 1993 auch zum Bosnienkrieg, unter anderem mit dem Essay „Making Female Bodies the Battlefield“. Die Geschichte der US-amerikanischen radikalen Frauenbewegung erzählt sie in der Autobiografie „In Our Time. Memoir of a Revolution“ (1999). brm