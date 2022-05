Auflösung: Wer war’s? (50)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der Berner Frauenrechtlerin und Publizistin Helene von Mülinen (1850–1924). Ihre Lebens- und politische Weggefährtin war Emma Pieczynska-Reichenbach. Die Frauenkonferenzen zum eidgenössischen Kreuz, deren Grundsatz „Solidarität aller Stände der Menschheit ohne Ausnahme“ lautete, waren nach ihrem Veranstaltungsort benannt, dem Gasthof zum eidgenössischen Kreuz in Bern. Der Dachverband war der Bund Schweizerischer Frauenvereine BSF, heute Alliance f. In Berlin ehrte man sie mit dem Helene-von-Mülinen-Weg, in Bern mit einer Treppe. brm