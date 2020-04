Auflösung: Wer wars? (5)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der Chemikerin Clara Immerwahr (1870–1915). Ihr Mann war der Giftgas-und Zyklon-B-Forscher Fritz Haber, der 1919 für seine Erkenntnisse in der Ammoniak­synthese den Chemienobelpreis erhielt. In den 1990er-Jahren wurde die in Vergessenheit geratene Natur­wissen­schaft­lerin wiederentdeckt, was sich unter anderem in der Benennung etlicher Straßen nieder­schlug. Zudem vergeben seit einigen Jahren die Technischen Universitäten in Berlin und in Kaisers­lautern Clara-Immerwahr-Preise an herausragende (Nachwuchs-)Forscherinnen. brm