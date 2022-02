Auflösung: Wer wars? (45)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der italienischen Malerin Artemisia Genitileschi (1593 bis etwa 1654). Sie war die Tochter des römischen Malers Orazio Gentileschi, in dessen Werkstatt sie Modell stand, das Zubereiten der Farben und das Malen lernte. Sie gilt als berühmteste und schillerndste Malerin des Barock und war eine der wenigen Künstlerinnen, die von ihren Aufträgen leben konnten. Judy Chicagos Installation „The Dinner Party“ ist im Brooklyn Museum, New York, ausgestellt. brm