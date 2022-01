Auflösung: Wer wars? (44)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach dem uruguayischen Ex-Präsidenten José „Pepe“ Mujica (*1935). 1989 gründete er den Movimiento de Participación Popular MPP. Dieser ist heute ein Teil des linken Parteienbündnisses Frente Amplio, das derzeit die größte Fraktion im Abgeordnetenhaus und im Senat stellt. Mujica war von 2009 bis 2015 Staatsoberhaupt. Gewählt wurde er von einer politisch wachen und aktiven Bevölkerung, die per Volksabstimmung unter anderem die Privatisierung der Elektrizitätswerke, der Telekommunikation und des Wassers verhinderte. Seine Frau ist die langjährige Tupamara, Senatorin und Vizepräsidentin Uruguays, Lucía Topolansky. Auf die Frage, ob in Lateinamerika die Diktaturen zurückkehren, antwortete Mujica 2016: „Es mag den einen oder anderen Rückfall geben, aber kein diktatorisches Zeitalter mehr wie in den 1960er- bis 1980er-Jahren. (…) Die Diktaturen wurden früher oft von Wirtschaftsinteressen gestützt. Heute aber braucht die Wirtschaft sie nicht mehr. Für sie sind die heutigen Demokratien viel sinnvoller, denn in ihnen haben Unternehmer und Lobbyisten viel Einfluss.“ brm