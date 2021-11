Auflösung: Wer wars? (41)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der US-amerikanischen Schriftstellerin und Drehbuchautorin Dorothy Parker (1893–1967). Sie schrieb unter anderem für das „Life“-Magazin und die Magazine „Esquire“ und „The New Yorker“. Am sogenannten Algonquin Round Table trafen sich spätere Stars der US-amerikanischen Film- und Literaturwelt wie F. Scott Fitzgerald, Edna Ferber und Harpo Marx. Während der schrillen Antikommunismus-Kampagne der Fünfzigerjahre erhielt Parker in Hollywood keine Drehbuchaufträge mehr. „Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber“ heißt die von Michaela Karl verfasste Parker-Biografie (Residenz Verlag 2011); bei dem Titel handelt es sich um ein Zitat von Dorothy Parker. Eine Auswahl ihrer „New Yorker Geschichten“ erschien 2012 unter dem Titel „Das Butterkremherz“ bei Kein & Aber, Zürich. brm