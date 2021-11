Auflösung: Wer wars? (40)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach dem argentinisch-französischen Résistance-Mitglied, Chemiker und Fotografie-Dozenten Adolfo Kaminsky (*1925). Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs versorgte er auch französische Agenten mit falschen Papieren, die an Aufklärungseinsätzen in Nazi-Deutschland beteiligt waren. Als sie ihn allerdings für ähnliche Dienste im Indochinakrieg heranziehen wollten, verweigerte der Antikolonialist empört die Zusammenarbeit. Zur Lektüre empfohlen sei die spannende, von seiner Tochter Sarah Kaminsky verfasste Biografie „Adolfo Kaminsky. Ein Fälscherleben“, Verlag Antje Kunstmann, München 2012. brm