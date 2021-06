Auflösung: Wer wars? (31)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der österreichischen Architektin Margarete Schütte-Lihotzky (1897–2000). Das „verdammte Ding“ war die sogenannte Frankfurter Küche, ein Prototyp der modernen Einbau­küche. Warum sie 1942 nicht zum Tod verurteilt wurde, beschreibt sie in ihrem Buch „Erinnerungen aus dem Widerstand. Das kämpferische Leben einer Architektin 1938–1945“ (Promedia, Wien 2014). Demnach hatte dem Volksgerichtshof ein Schreiben vorgelegen, in dem das türkische Erziehungsministerium der ehemaligen Mitarbeiterin einen Arbeitsvertrag anbot. Da die Nazis damals noch hofften, die Türkei werde auf ihrer Seite in den Krieg eintreten, verzichteten sie lieber auf die Verhängung der Todesstrafe. Das Schreiben war ein Fake. brm