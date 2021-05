Auflösung: Wer wars? (29)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der Schweizer Sozialaktivistin und Parteifunktionärin Mentona Moser (1874–1971). Ihre Mutter Fanny Moser, geborene von Sulzer-Wart, ging als „Emmy von N.“ in die Geschichte der Psychoanalyse ein. Mentonas Vater war der Schweizer Uhrenfabrikant Heinrich Moser, der kurz nach ihrer Geburt starb. Mit dem Aufbau von Fürsorgekursen für Frauen legte sie 1908 den Grundstein für die Zürcher Hochschule für Soziale Arbeit. Nach 1945 wohnte sie im Zürcher Café Boy, einer von der Proletarischen Jugend gegründeten Wohn- und Arbeitsgenossenschaft. Ihr Grab befindet sich auf dem sogenannten Sozialistenfriedhof in Berlin-Friedrichsfelde. brm