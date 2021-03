Auflösung: Wer wars? (23)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der chinesischen Dichterin, Revolutionärin und Feministin Qiu Jin (1875–1907). Ihre unvollendete Erzählung „Die Steine des Vogels Jingwei“ über die Lebensbedingungen chinesischer Frauen Ende des 19. Jahrhunderts sowie umfangreiche biografische Angaben zu Qiu Jin selbst sind versammelt in dem Buch von Catherine Gipoulon: „Die Steine des Vogels Jingwei. Frau und Revolutionärin im China des 19. Jhs.“ Das Leben der in China noch heute hoch geschätzten Rebellin wurde mehrfach verfilmt. brm