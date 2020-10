Auflösung: Wer wars? (14)

Am letzten Freitag fragten wir nach dem Schweizer Künstler Harald Naegeli (*1939), dem „Sprayer von Zürich“. Mit dem „Totentanz der Fische“ reagierte er auf den Brand im Basler Stadtteil Schweizerhalle, wo am 1. November 1986 eine Chemiefabrik von Sandoz (heute Novartis) in Brand geriet. Mit dem Löschwasser gelangten dreißig Tonnen Pflanzenschutzmittel in den Rhein, was zu einem Fischsterben ungeheuren Ausmaßes führte. Danach wurden bei uns die Umweltauflagen strenger, mit der Folge, dass sich die Chemiebranche nach willigeren (und billigeren) Standorten für die gefährlichen Stoffe umschaute (und fand). Naegeli, der nach seiner Haft Mitte der achtziger Jahre nach Düsseldorf zog und unerschütterlich weitersprayte, lebt seit kurzem wieder in Zürich, wo er sich umgehend neue Strafanzeigen einhandelte, unter anderem wegen eines Graffito am Zürcher Kunsthaus. Die Reaktionen auf seinen Appell an die ImmobilienbesitzerInnen finden sich unter hier. brm