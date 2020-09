Auflösung: Wer wars? (13)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der englischen Schriftstellerin und Frauenrechtlerin Mary Wollstonecraft (1759–1797). Mit ihrer „Verteidigung der Rechte der Frau“ – eine der ersten feministischen Schriften – wurde sie zur Berühmtheit. Als William Godwin nach ihrem Tod ihre Biografie schrieb, erwies er ihr allerdings einen Bärendienst: Mit dem „gottlosen“ Lebenswandel der radikalen Frauenrechtlerin mochte sich damals noch niemand identifizieren, und auch ihre Ideen zur Mädchenerziehung gerieten in Verruf. Godwins und Wollstonecrafts gemeinsame Tochter war die spätere Mary Wollstonecraft Shelley; aus deren Feder stammt der Roman „Frankenstein oder Der moderne Prometheus“, dessen Protagonisten, Viktor Frankenstein, sie in Genf aufwachsen ließ. brm