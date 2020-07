Auflösung: Wer wars? (12)

Am vergangenen Freitag fragten wir nach der polnischen Gewerkschafterin Anna Walentynowicz (1929–2010). Die Solidarnosc-Mitbegründerin trat kurz nach Zulassung der Gewerkschaft wegen anhaltender Konflikte mit Lech Walesa, ihrem berühmten Mitstreiter in der Danziger Leninwerft, aus dem Vorstand aus. Ihren Vorwurf, dass er während des 1980er-Streiks mit dem Geheimdienst kooperiert habe, wiederholte sie auch, als er bereits Staats­präsident war – in der irrigen Hoffnung, dass bei einem Prozess wegen Präsidentenbeleidigung auch der Wahrheitsgehalt ihrer Anschuldigungen überprüft würde. 2010 starb sie auf dem Weg zu einer Gedenkveranstaltung für die Opfer des Massakers von Katyn, wo 1940 auf Geheiß Stalins 4400 polnische Offiziere ermorden worden waren. Bei dem Flugzeugabsturz kam unter anderen auch der polnische Präsident Lech Kaczynski ums Leben. brm